Ejército localiza y destruye 3 plantíos de marihuana en la sierra de Badiraguato

BADIRAGUATO. _ En la comunidad de Soyatita, en la sierra del municipio de Badiraguato, el Ejército Mexicano localizó y destruyó 3 plantíos de marihuana.

Mediante reconocimientos en dicho poblado, se encontraron los terrenos de 150, 100 y 90 metros cuadrados.

Según la información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cada sembradío tenía en promedio 10 plantas de marihuana por metro cuadrado.

Tras el aseguramiento de estos sitios, se informó a la Fiscalía General de la República y se llevó a cabo la destrucción de las plantas por parte del personal militar, mediante los protocolos correspondientes.