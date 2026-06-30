$!Ejército Mexicano asegura 25 explosivos artesanales en El Rosario

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron 25 artefactos explosivos improvisados en el municipio de Rosario.
El hallazgo de los dispositivos artesanales se efectuó en una zona rural de dicha demarcación sureña, de acuerdo con la información disponible en las imágenes del hecho.
La localización fue confirmada por las autoridades federales, quienes emitieron un reporte conjunto sobre el resultado operativo, aunque omitieron precisar las coordenadas exactas de la intervención o los detalles específicos sobre la forma en que el personal castrense detectó los objetos.
De acuerdo con el informe preliminar, los artefactos explosivos se encontraban distribuidos en diversos contenedores de madera y cajas de cartón, y presentaban diferentes formas y dimensiones.
Como parte de los protocolos de seguridad establecidos para el manejo de materiales de alto riesgo, los elementos militares realizaron la destrucción de los 25 explosivos en el mismo sitio del hallazgo para neutralizar cualquier peligro inmediato.
Posteriormente, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional notificó formalmente a la autoridad federal correspondiente para que dé inicio a las indagatorias de ley.