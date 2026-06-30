$!Ejército Mexicano asegura 25 explosivos artesanales en El Rosario

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron 25 artefactos explosivos improvisados en el municipio de Rosario.

El hallazgo de los dispositivos artesanales se efectuó en una zona rural de dicha demarcación sureña, de acuerdo con la información disponible en las imágenes del hecho.

La localización fue confirmada por las autoridades federales, quienes emitieron un reporte conjunto sobre el resultado operativo, aunque omitieron precisar las coordenadas exactas de la intervención o los detalles específicos sobre la forma en que el personal castrense detectó los objetos.