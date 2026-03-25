$!Ejército Mexicano asegura armas y cientos de municiones en Escuinapa

ESCUINAPA. _ En un despliegue de vigilancia realizado en la cabecera municipal, elementos del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de un importante lote de municiones y accesorios bélicos que se encontraban ocultos en una zona de maleza.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los efectivos militares realizaban labores de reconocimiento cuando localizaron 15 cargadores desabastecidos y un total de 565 cartuchos útiles, correspondientes al calibre 7.62 x 39 mm, comúnmente utilizado en fusiles de alto poder.
Tras el hallazgo, los soldados procedieron a resguardar los indicios, los cuales fueron trasladados y turnados ante el agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía General de la República (FGR). Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para dar seguimiento a los hechos y determinar la procedencia del material incautado.