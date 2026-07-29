Ejército Mexicano asegura armas y equipo táctico en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento y equipo táctico durante recorridos de vigilancia realizados en la comunidad El Potrero de Carrasco, en el municipio de Mazatlán.

En el sitio, los efectivos militares localizaron tres armas largas, un arma corta, 21 cargadores, diversos cartuchos, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.

Las acciones forman parte de los patrullajes interinstitucionales desplegados en la zona sur de Sinaloa; sin embargo, las autoridades federales omitieron informar si hubo personas detenidas o las circunstancias precisas en que se originó el hallazgo.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.