Seguridad
|
Operativos militares

Ejército Mexicano asegura campamento en Elota con armas largas y más de mil cartuchos

El asentamiento irregular fue ubicado por el personal castrense en las cercanías del dique Agua Nueva durante recorridos de reconocimiento terrestre
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/04/2026 11:46
15/04/2026 11:46

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Elota, donde aseguraron armamento y municiones.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó durante recorridos de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del dique Agua Nueva. En el sitio, el personal militar ubicó un campamento improvisado, en el que se encontraron diversos objetos ilícitos.

$!Ejército Mexicano asegura campamento en Elota con armas largas y más de mil cartuchos

Entre lo asegurado se contabilizan tres armas largas, 39 cargadores y mil 251 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.

Tras el aseguramiento, tanto el armamento como las municiones fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y realizar las diligencias de ley.

#Elota
#Crimen organizado
#Sinaloa
#Operativos Militares
#ARMAS ASEGURADAS
#Campamento clandestino
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube