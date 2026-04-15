$!Ejército Mexicano asegura campamento en Elota con armas largas y más de mil cartuchos

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Elota, donde aseguraron armamento y municiones.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó durante recorridos de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del dique Agua Nueva. En el sitio, el personal militar ubicó un campamento improvisado, en el que se encontraron diversos objetos ilícitos.