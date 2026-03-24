$!Ejército Mexicano asegura más de mil cartuchos ocultos entre la maleza en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron un arsenal compuesto por más de mil cartuchos y diversos cargadores en la cabecera municipal de Escuinapa.

Durante la realización de reconocimientos terrestres en la zona, el personal militar detectó objetos relacionados con actividades ilícitas ocultos entre la maleza. Tras una verificación en el sitio, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un total de mil 460 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, así como 25 cargadores destinados para dicho armamento.