$!Ejército Mexicano asegura vehículo con blindaje artesanal en Rosario, Sinaloa

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal en las inmediaciones del poblado Cruz Pedregoza, en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa, durante recorridos de reconocimiento realizados en la zona.
De acuerdo con el reporte oficial de las fuerzas federales, la unidad contaba con modificaciones estructurales destinadas a reforzar la carrocería, características comúnmente asociadas con vehículos utilizados por grupos del crimen organizado.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas ni han proporcionado mayores detalles sobre la marca, modelo o características del vehículo asegurado. Asimismo, omitieron informar la fecha exacta en que se realizó el operativo y las circunstancias que derivaron en el hallazgo.
La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia, posible uso en actividades delictivas y deslindar responsabilidades.