$!Ejército Mexicano asegura vehículo con blindaje artesanal en Rosario, Sinaloa

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal en las inmediaciones del poblado Cruz Pedregoza, en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa, durante recorridos de reconocimiento realizados en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial de las fuerzas federales, la unidad contaba con modificaciones estructurales destinadas a reforzar la carrocería, características comúnmente asociadas con vehículos utilizados por grupos del crimen organizado.