$!Ejército Mexicano desmantela área de concentración de químicos en La Mora, Culiacán

Personal del Ejército Mexicano localizó y desmanteló un área de concentración de sustancias químicas en la comunidad La Mora, en Culiacán.

El decomiso se dio como parte de las acciones del plan “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

En el lugar el personal castrense incautó utensilios y materiales químicos presuntamente utilizados para la elaboración de drogas.

Dentro de lo incautado hubo seis tinacos con capacidad de 500 litros, conteniendo aproximadamente 375 litros de acetona cada uno, dando un total aproximado de 2,250 litros; seis tinacos con capacidad de 500 litros, conteniendo un total aproximado de 150 litros de alcohol etílico; siete bidones con capacidad de 50 litros, conteniendo un total aproximado de 280 litros de bencilo.