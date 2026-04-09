Ejército Mexicano destruye plantíos de mariguana en Cosalá

COSALÁ._ Personal del Ejército Mexicano localizó y destruyó tres plantíos de mariguana en las inmediaciones del poblado El Cajón, perteneciente al municipio de Cosalá.

Los trabajos de reconocimiento terrestre permitieron la ubicación de mil 100 metros cuadrados de vegetación ilícita y un bulto con aproximadamente 60 kilogramos de enervante en “greña”.

De acuerdo con el informe oficial, el primer terreno contaba con una extensión de 300 metros cuadrados, mientras que los dos restantes sumaban 400 metros cuadrados cada uno.

En todos los casos, la densidad era de cuatro plantas por metro cuadrado con una altura promedio de 130 centímetros.

Tras el hallazgo, los efectivos militares aplicaron los protocolos correspondientes para la incineración de los vegetales.

De igual manera, se dio aviso a la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones y diligencias de ley.