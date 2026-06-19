$!Ejército Mexicano inhabilita áreas con precursores químicos para drogas en operativo entre Sinaloa y Chihuahua

CULIACÁN. _ En un operativo desplegado en los límites de Sinaloa y Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de insumos y aseguraron miles de unidades de sustancias químicas destinadas a la producción de drogas sintéticas.
La intervención militar se concentró en las inmediaciones de los poblados de Santa Rosalía, Bagrecitos, Bacata, Las Milpas del Carrizo y Potreritos, pertenecientes a los municipios de Mocorito, Culiacán, Cosalá, Sinaloa y Morelos, este último en el estado de Chihuahua.
De acuerdo con los reportes del despliegue, el decomiso sumó un total de 7 mil 525 litros y 2 mil 075 kilogramos de diversas sustancias químicas. En los sitios también se desmantelaron seis reactores de síntesis orgánica, dos condensadores y tres mezcladoras, herramientas clave para el procesamiento de sustancias ilícitas.
Este golpe logístico a las estructuras de la delincuencia organizada que operan en la zona serrana y rural de ambas entidades representa una afectación económica estimada en 183 millones de pesos, según los cálculos del valor comercial de los precursores y el equipamiento asegurado.