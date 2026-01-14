Seguridad
Auto recuperado

Ejército Mexicano recupera vehículo con reporte de robo en el poblado Yameto, Navolato

Durante recorridos de seguridad en el poblado de Yameto, fuerzas federales y estatales localizaron un automóvil abandonado; la unidad contaba con reporte de robo vigente
Noroeste Redacción
14/01/2026 16:41
Elementos del Ejército Mexicano recuperaron un vehículo con reporte de robo durante recorridos de reconocimiento y seguridad en el poblado Yameto, perteneciente al municipio de Navolato.

El aseguramiento se llevó a cabo cuando el personal militar detectó una unidad en aparente estado de abandono. Al realizar la inspección correspondiente, no se localizaron personas en su interior, por lo que se solicitó vía radio la verificación del estatus legal del vehículo.

La unidad, un Toyota Corolla, arrojó un reporte de robo vigente, motivo por el cual fue asegurada y trasladada para ser puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.

Esta acción se realizó de manera coordinada entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

#Seguridad
#Navolato
#Operativos Militares
