Seguridad
|
Operativos militares

Ejército neutraliza a presunto agresor tras ataque armado en San Ignacio

Durante un operativo en el poblado Vado Hondo, en San Ignacio, personal del Ejército Mexicano fue agredido a balazos. Al repeler el ataque, un presunto agresor fue neutralizado y se aseguró armamento
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
16/01/2026 11:56
16/01/2026 11:56

Tras una agresión armada registrada en el municipio de San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano neutralizaron a un presunto agresor y aseguraron un arma larga, así como cargadores y municiones.

De acuerdo con información oficial, el personal militar realizaba labores de resguardo de artefactos explosivos improvisados que habían sido asegurados previamente en el poblado Vado Hondo, cuando fue atacado por un civil armado. Al repeler la agresión, se logró neutralizar a uno de los atacantes y asegurar el armamento que portaba.

Los indicios localizados en el lugar fueron debidamente asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre los gobiernos federal y estatal para preservar la seguridad en la región.

#Seguridad
#San Ignacio
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube