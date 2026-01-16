Ejército neutraliza a presunto agresor tras ataque armado en San Ignacio

Tras una agresión armada registrada en el municipio de San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano neutralizaron a un presunto agresor y aseguraron un arma larga, así como cargadores y municiones.

De acuerdo con información oficial, el personal militar realizaba labores de resguardo de artefactos explosivos improvisados que habían sido asegurados previamente en el poblado Vado Hondo, cuando fue atacado por un civil armado. Al repeler la agresión, se logró neutralizar a uno de los atacantes y asegurar el armamento que portaba.

Los indicios localizados en el lugar fueron debidamente asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre los gobiernos federal y estatal para preservar la seguridad en la región.