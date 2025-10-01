Ejército recupera dos vehículos robados en Culiacán y Concordia tras reportes ciudadanos

CULIACÁN. _ Dos vehículos con reporte de robo fueron localizados por elementos del Ejército en los municipios de Culiacán y Concordia, luego de que ciudadanos alertaran a través del número de emergencias.

En la capital del estado, los militares realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron notificados del robo reciente de una camioneta. Durante la búsqueda, se toparon con un vehículo que coincidía con las características señaladas. Tras revisar la información en el sistema, confirmaron que se trataba del automóvil despojado, por lo que procedieron a asegurarlo.

Un segundo caso se registró en la zona sur de Sinaloa. Un reporte al 911 alertó sobre el robo de un vehículo con caja, lo que activó un operativo sobre la carretera federal. A la altura del poblado Santa Lucía, en Concordia, los militares detectaron una unidad similar y, al revisar el número de serie, corroboraron que también había sido robada.

Ambos vehículos quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, en espera de que avancen las investigaciones y puedan ser devueltos a sus propietarios.

Los operativos contaron con apoyo de distintas corporaciones, pero fue la respuesta oportuna a los llamados ciudadanos lo que permitió ubicar las unidades en cuestión de horas.