Ejército rescata a mujer privada de la libertad en Culiacán

CULIACÁ. _ Elementos del Ejército Mexicano rescataron a una mujer que se encontraba ilegalmente privada de la libertad en la ciudad capital, como resultado de labores de reconocimiento terrestre realizadas en la colonia Ampliación El Barrio.

De acuerdo con información oficial, durante un operativo de patrullaje, los militares localizaron a la víctima y procedieron a su rescate, brindándole atención inmediata en el lugar.

Tras la intervención, las autoridades corroboraron el estado de salud de la mujer, le facilitaron el contacto con sus familiares y le ofrecieron acompañamiento legal.

El operativo fue ejecutado de forma coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas en relación con este hecho.