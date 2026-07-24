Seguridad
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Operativo militar

Ejército resguarda taller incendiado en la colonia Tierra Blanca; continúan las diligencias

La movilización militar se registró horas después del incendio de un taller de Culiacán donde los elementos acordonaron el inmueble y mantienen vigilancia en espera de las diligencias ministeriales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/07/2026 18:33
24/07/2026 18:33

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano mantienen bajo resguardo un taller ubicado en la Colonia Tierra Blanca, luego de que el inmueble se incendió alrededor del mediodía de este viernes.

Tras el reporte del siniestro, se registró una movilización militar sobre la Calle Segunda, en el cruce con Juan de la Barrera, donde los efectivos castrenses acordonaron el perímetro con cinta preventiva y restringieron el acceso al inmueble.

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El sitio permanece bajo vigilancia en espera de la intervención de las autoridades ministeriales, quienes realizarán las diligencias correspondientes y el procesamiento del inmueble en busca de posibles indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas que originaron el incendio ni el motivo por el que el taller quedó bajo resguardo.

De manera extraoficial, trascendió que el inmueble permanecerá asegurado mientras se desarrollan las investigaciones y se determina si existen elementos que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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