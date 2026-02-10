Seguridad
|
Falsa alarma

Ejército retira ‘granada’ tras cuatro días de resguardo; solo era un utensilio de madera

Fue hasta la noche del viernes 6 de febrero cuando personal castrense acudió al lugar para retirar la supuesta granada, que resultó ser un utensilio de madera para moler chiles, lo que permitió que el establecimiento reanudara sus actividades
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/02/2026 10:56
10/02/2026 10:56

CULIACÁN. _ Tras cuatro días de aseguramiento de una presunta granada de mano, el Ejército Mexicano removió lo que era un utensilio de madera usado para moler chiles, que fue encontrado frente a una refaccionaria en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

El objeto fue hallado sobre la avenida Revolución durante la mañana del 3 de febrero, y tras el arribo de corporaciones, la zona fue asegurada y el negocio frenó sus operaciones durante esos días.

Fue hasta la noche del viernes 6 de febrero que personal castrense acudió para retirar el artefacto, y con ello el establecimiento pudo reanudar sus actividades.

Hasta este momento, a una semana de reportado el hallazgo de dicho objeto, que generó un despliegue de fuerzas federales, las autoridades no emitieron un pronunciamiento sobre el caso.

#Culiacán
#Ejército Mexicano
#Sinaloa
#Explosivos
#Explosivos Improvisados
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube