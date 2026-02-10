Ejército retira ‘granada’ tras cuatro días de resguardo; solo era un utensilio de madera

CULIACÁN. _ Tras cuatro días de aseguramiento de una presunta granada de mano, el Ejército Mexicano removió lo que era un utensilio de madera usado para moler chiles, que fue encontrado frente a una refaccionaria en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

El objeto fue hallado sobre la avenida Revolución durante la mañana del 3 de febrero, y tras el arribo de corporaciones, la zona fue asegurada y el negocio frenó sus operaciones durante esos días.

Fue hasta la noche del viernes 6 de febrero que personal castrense acudió para retirar el artefacto, y con ello el establecimiento pudo reanudar sus actividades.