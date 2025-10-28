Seguridad
Enfrentamiento armado

Ejército se despliega en Tepuche por supuesto enfrentamiento

La Sedena desplegó un operativo con sobrevuelos y unidades terrestres en Agua Blanca, Sindicatura de Tepuche, perteneciente a Culiacán, donde se registró una presunta agresión a militares que desató un intercambio de disparos la madrugada de este martes
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/10/2025 09:03
28/10/2025 09:03

CULIACÁN. _ Un presunto intercambio de disparos entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo de civiles armados se registró la madrugada de este martes en la sindicatura de Tepuche, una región del norte de Culiacán constantemente afectada por hechos de violencia.

Reportes preliminares señalan que el operativo militar comenzó alrededor de las 5:00 horas, con el despliegue de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en recorridos terrestres y sobrevuelos en distintas comunidades de la zona serrana.

Al ingresar a la comunidad de Agua Blanca, los soldados presuntamente fueron agredidos con disparos, lo que desencadenó el cruce de fuego. Un helicóptero Black Hawk brindó apoyo aéreo a las unidades en tierra para contener la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre personas lesionadas, detenidas o aseguramientos de armamento tras el operativo, el cual se mantiene activo en la región rural del municipio.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
#Ejército Mexicano
