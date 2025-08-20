$!Ejército y Marina aseguran armas, vehículos y explosivos en operativos en Elota, Cosalá y Navolato

CULIACÁN. _ En una serie de operativos realizados en los municipios de Elota, Cosalá y Navolato, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron armas de fuego, municiones, vehículos, equipo táctico y un campamento clandestino. Una persona fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información, en el poblado de La Cruz, municipio de Elota, personal del Ejército detuvo a un individuo y aseguró dos armas largas, cargadores, 1,231 cartuchos útiles, tres cintas eslabonadas para munición, equipo táctico, dos placas balísticas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.