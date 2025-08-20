$!Ejército y Marina aseguran armas, vehículos y explosivos en operativos en Elota, Cosalá y Navolato

CULIACÁN. _ En una serie de operativos realizados en los municipios de Elota, Cosalá y Navolato, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron armas de fuego, municiones, vehículos, equipo táctico y un campamento clandestino. Una persona fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la información, en el poblado de La Cruz, municipio de Elota, personal del Ejército detuvo a un individuo y aseguró dos armas largas, cargadores, 1,231 cartuchos útiles, tres cintas eslabonadas para munición, equipo táctico, dos placas balísticas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.
También en Elota, durante recorridos de vigilancia, elementos de la Semar localizaron y aseguraron un accionador inalámbrico para artefactos explosivos, tres armas largas, 540 cartuchos, 21 cargadores y desmantelaron un campamento improvisado utilizado por grupos armados.
En otra acción en el municipio de Cosalá, personal del Ejército aseguró tres armas largas, un arma corta, dos cargadores, 39 cartuchos útiles y un vehículo, durante patrullajes de vigilancia.
Finalmente, en Navolato, las autoridades decomisaron cuatro armas largas, cuatro cargadores, siete chalecos tácticos y 400 cartuchos.
Todo lo asegurado, junto con la persona detenida, fue puesto bajo resguardo de la FGR, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su origen y posible vínculo con organizaciones criminales.