$!Ejército y Marina aseguran armas y equipo táctico en Badiraguato, Elota y Navolato

CULIACÁN. _ En una serie de operativos realizados por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Badiraguato, Elota y Navolato, fueron aseguradas diversas armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico, como parte de acciones implementadas en el estado de Sinaloa.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), las acciones se llevaron a cabo en distintos puntos del municipio, aunque no se especificaron las ubicaciones exactas.
En un primer operativo, los elementos castrenses localizaron y aseguraron dos armas largas, 15 cargadores, 722 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y una mochila.
Posteriormente, en otro punto del mismo municipio, se decomisaron dos armas largas más, 13 cargadores, 366 cartuchos y dos chalecos tácticos. Una tercera acción en Badiraguato arrojó resultados similares, con el aseguramiento de otras dos armas largas, 13 cargadores, 366 cartuchos y dos chalecos tácticos.
Por otra parte, en el municipio de Elota, personal del Ejército localizó e inhabilitó un campamento clandestino, donde fueron aseguradas una ametralladora, cinco armas largas, 45 cargadores y mil 226 cartuchos útiles.
Mientras que, en la sindicatura de Las Aguamitas, perteneciente al municipio de Navolato, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron un punto en el que se encontraban abandonadas cuatro armas largas, 14 cargadores, cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.