$!Ejército y Marina aseguran armas y equipo táctico en Badiraguato, Elota y Navolato

CULIACÁN. _ En una serie de operativos realizados por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Badiraguato, Elota y Navolato, fueron aseguradas diversas armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico, como parte de acciones implementadas en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), las acciones se llevaron a cabo en distintos puntos del municipio, aunque no se especificaron las ubicaciones exactas.