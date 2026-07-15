$!Ejército y Marina aseguran fentanilo y 19 explosivos improvisados en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron pastillas de fentanilo y artefactos explosivos improvisados durante dos acciones de vigilancia realizadas en distintos puntos del municipio de Culiacán.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, en el primer operativo, personal del Ejército realizaba patrullajes en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro cuando localizó y aseguró 970 pastillas de fentanilo.