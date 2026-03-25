$!Ejército y Marina decomisan arsenal y explosivos en distintos puntos de Elota

ELOTA. _ En dos acciones diferentes, elementos de las fuerzas armadas aseguraron armas, municiones, artefactos explosivos y droga en este municipio.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre estos aseguramientos, aunque la autoridad no precisó los detalles de las circunstancias en las que se realizaron los hallazgos.

En una primera intervención, efectivos del Ejército Mexicano localizaron y pusieron bajo resguardo un fusil Barret, dos armas largas, 11 cargadores y mil 580 cartuchos.