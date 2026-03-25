$!Ejército y Marina decomisan arsenal y explosivos en distintos puntos de Elota

ELOTA. _ En dos acciones diferentes, elementos de las fuerzas armadas aseguraron armas, municiones, artefactos explosivos y droga en este municipio.
A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre estos aseguramientos, aunque la autoridad no precisó los detalles de las circunstancias en las que se realizaron los hallazgos.
En una primera intervención, efectivos del Ejército Mexicano localizaron y pusieron bajo resguardo un fusil Barret, dos armas largas, 11 cargadores y mil 580 cartuchos.
En una segunda acción realizada en las inmediaciones del poblado Baila, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron ocho kilogramos de marihuana, dosis de cocaína, un arma larga y 92 cartuchos.
En este mismo punto, el personal naval localizó un chaleco balístico, 48 artefactos explosivos improvisados y seis envolturas con material explosivo.
Todo el material bélico y las sustancias aseguradas por el Ejército y la Semar fueron puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes para integrar las investigaciones de ley.