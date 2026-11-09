$!Ejército y Marina detienen a dos menores de edad en distintos hechos, en Mazatlán

Tres detenidos, entre ellos dos menores de edad, dejaron diversos operativos realizados por el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, en el municipio de Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad informó que en la colonia Salvador Allende arrestaron a uno de los dos menores, aseguraron un vehículo y le decomisaron un arma larga, dos cargadores y 45 cartuchos.