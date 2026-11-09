Seguridad
|
Operativo

Ejército y Marina detienen a dos menores de edad en distintos hechos, en Mazatlán

En dos hechos diferentes, en la colonia Salvador Allende y en el poblado de Palmillas, detuvieron a tres sujetos, dos de ellos menores de edad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/11/2026 19:02
09/11/2026 19:02

Tres detenidos, entre ellos dos menores de edad, dejaron diversos operativos realizados por el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, en el municipio de Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad informó que en la colonia Salvador Allende arrestaron a uno de los dos menores, aseguraron un vehículo y le decomisaron un arma larga, dos cargadores y 45 cartuchos.

  • $!Ejército y Marina detienen a dos menores de edad en distintos hechos, en Mazatlán
  • $!Ejército y Marina detienen a dos menores de edad en distintos hechos, en Mazatlán

Asimismo, en el poblado de Palmillas del mismo municipio, efectivos navales arrestaron a dos sujetos, uno de ellos también menor de edad,

A estos sujetos les aseguraron un dron, una pila solar con su panel, tres armas largas, 390 cartuchos, 13 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados y cuatro chalecos balísticos.

Los detenidos y objetos incautados quedaron bajo custodia y a disposición de agencias de investigación, para procesarlos ante instancias judiciales.

#Operativo
#Detenidos
#Menores de Edad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube