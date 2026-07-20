$!Ejército y SSPC aseguran arsenal, explosivos y vehículo abandonado durante operativos en Mazatlán y Escuinapa

MAZATLÁN. _ En distintas acciones desplegadas en los municipios de Mazatlán y Escuinapa, autoridades federales aseguraron armas de fuego, artefactos explosivos improvisados, municiones, equipo táctico y un vehículo abandonado, como parte de los operativos de seguridad realizados en el sur de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en una primera intervención realizada en Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres armas largas, 15 cargadores, 880 cartuchos útiles, tres artefactos explosivos improvisados, además de otros 25 cargadores, mil 399 cartuchos y seis placas balísticas.