$!Ejército y SSPC aseguran arsenal, explosivos y vehículo abandonado durante operativos en Mazatlán y Escuinapa

MAZATLÁN. _ En distintas acciones desplegadas en los municipios de Mazatlán y Escuinapa, autoridades federales aseguraron armas de fuego, artefactos explosivos improvisados, municiones, equipo táctico y un vehículo abandonado, como parte de los operativos de seguridad realizados en el sur de Sinaloa.
De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en una primera intervención realizada en Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres armas largas, 15 cargadores, 880 cartuchos útiles, tres artefactos explosivos improvisados, además de otros 25 cargadores, mil 399 cartuchos y seis placas balísticas.
En una segunda acción, también en Mazatlán, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizó y aseguró un vehículo abandonado en cuyo interior fueron encontrados dos fusiles, un cargador para arma larga, seis cargadores adicionales, dos chalecos balísticos, uniformes tácticos y otro chaleco antibalas.
Por otra parte, en el municipio de Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro armas largas, 40 cargadores, mil 450 cartuchos útiles y diverso equipo táctico durante otro operativo.
Las autoridades informaron que todo el armamento, las municiones, los artefactos explosivos, el equipo táctico y el vehículo asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien dará continuidad a las investigaciones correspondientes.