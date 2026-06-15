$!“El 24” cayó en Mocorito: SSPC lo detuvo junto a tres hombres y aseguró armamento

CULIACÁN. _ La detención de Iván Raymundo “N”, alias “El 24”, señalado por autoridades federales como presunto líder regional de una organización criminal que opera en Sinaloa, ocurrió el pasado 12 de junio sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del entronque hacia la sindicatura de Pericos, en el municipio de Mocorito. De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones (RND), el aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a las 13:35 horas de ese día.

Junto con Iván Raymundo “N” fueron detenidos otros tres hombres, cuyas identidades no han sido dadas a conocer por las autoridades. Durante la acción operativa se aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, una arma corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado las circunstancias que derivaron en la captura de los cuatro hombres ni los detalles del operativo desplegado en esa zona del estado. Fue hasta la mañana de este lunes cuando el Gabinete de Seguridad dio a conocer, mediante un comunicado conjunto, la detención de 11 presuntos integrantes de células delictivas que operan en Sinaloa, entre ellos Iván Raymundo “N”, alias “El 24”, identificado como presunto líder regional de una facción del crimen organizado con presencia en la entidad.