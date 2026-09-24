El cantante Víctor Valverde, entre los heridos del ataque armado en Tres Ríos, en Culiacán

El cantante y compositor de corridos, Víctor Valverde, es una de las personas que resultaron heridas durante un ataque a balazos registrado la noche de este jueves en un restaurante del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

La agresión ocurrió en un establecimiento de comida asiática ubicado sobre el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, donde hombres armados dispararon contra personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información difundida tras el ataque, Valverde fue trasladado a un hospital de Culiacán para recibir atención médica, sin revelarse su estado de salud.