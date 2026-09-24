El cantante Víctor Valverde, entre los heridos del ataque armado en Tres Ríos, en Culiacán

El cantante y compositor de corridos, Víctor Valverde, es una de las personas que resultaron heridas durante un ataque a balazos registrado la noche de este jueves en un restaurante del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
La agresión ocurrió en un establecimiento de comida asiática ubicado sobre el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, donde hombres armados dispararon contra personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con información difundida tras el ataque, Valverde fue trasladado a un hospital de Culiacán para recibir atención médica, sin revelarse su estado de salud.
El cantante es originario de Eldorado, municipio de Sinaloa, y radica desde pequeño en Culiacán.
Cobró notoriedad en el género de los corridos con “El Mayor de los Ranas”, tema que lanzó en 2024 junto con JR Torres y del que aparece acreditado como compositor.
La canción posteriormente fue interpretada junto con Grupo Marca Registrada, versión que fue publicada en 2025 y que llevó el tema a un público más amplio.
Tras la agresión, elementos de seguridad acordonaron el restaurante, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.