El fentanilo y la guerra al interior de Sinaloa

Mientras que en Estados Unidos los capos de las facciones del Cártel de Sinaloa pactan arreglos judiciales, en Sinaloa su disputa sigue dejando miles de homicidios y desapariciones.
Noroeste/Redacción |
23/08/2025 16:02
