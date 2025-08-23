23 agosto 2025
El fentanilo y la guerra al interior de Sinaloa
Mientras que en Estados Unidos los capos de las facciones del Cártel de Sinaloa pactan arreglos judiciales, en Sinaloa su disputa sigue dejando miles de homicidios y desapariciones.
Noroeste/Redacción
23/08/2025 16:02
