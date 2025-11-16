‘El Jerry’, conocido creador de contenido para redes sociales, fue uno de los asesinados en el sector Tres Ríos de Culiacán

Gerardo “N”, conocido en sus cuentas de redes sociales como “El Jerry”, fue uno de los dos jóvenes privados de la vida la tarde de este domingo 16 de noviembre luego de una persecución y ataque armado en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

De 25 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, “El Jerry” era reconocido por compartir contenido en sus perfiles de TikTok e Instagram. En dichas plataformas publicaba momentos de su vida, instantes con sus amigos y en la mayoría de los videos colocaba mensajes reflexivos y vanidosos.

También los usaba para mostrar sus objetos y pertenencias de alto valor, entre ellos sus vehículos, ropa y su estilo de vida adinerado.

Asimismo se reconoce que despachaba como comerciante de legumbres, sin embargo pocos lo conocían por esa faceta de su vida.

Gerardo contaba con al menos 11 mil seguidores en la plataforma de TikTok, así como otros 7 mil en Instagram. Justo en la última plataforma mencionada, el joven compartió dos historias, ambas de menos de diez segundos, en donde se encuentra a bordo de su camioneta GMC Sierra de modelo reciente junto con su pariente Gustavo, el otro hombre que fue asesinado durante el atentado.

En los videos es posible observar que ambos se encontraban dentro de un autolavado mientras ingerían bebidas alcohólicas, justo minutos antes de que civiles armados los agredieran a tiros.

Fue poco antes de las 17:00 horas en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el cruce con la calle José Ortiz Domínguez, dónde cuatro civiles armados a bordo de una unidad Jetta empezaron a perseguirlos y atacarlos a balazos en múltiples ocasiones.

Gerardo se encontraba en el asiento del piloto, mientras que en el copiloto estaba Gustavo. Ambos perdieron la vida en instantes dentro de la cabina de la unidad luego de recibir varios disparos en la cabeza y zonas vitales del cuerpo.

Tras el reporte de balacera, de la cual incluso decenas de personas que se encontraban en una plaza comercial se vieron a la reacción de tirarse al suelo, elementos del Ejército Mexicano llegaron para asegurar la zona en donde encontrando aparcada en medio del bulevar la camioneta lujosa con impactos de bala, donde dentro estaban los dos hombres malheridos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para asistir de emergencias a las dos víctimas, no obstante confirmaron que ya habían fallecido.