El militar fallecido en Tepuche era integrante del grupo élite “Murciélagos” de las Fuerzas Especiales

CULIACÁN. _ El militar que perdió la vida durante un enfrentamiento registrado la mañana de este jueves en la sindicatura de Tepuche, municipio de Culiacán, era Mayor del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, también conocido como el grupo élite “Murciélagos”.

Aunque hasta el momento no se ha emitido una versión oficial, trascendió que el elemento fue identificado como Jesús O. B., quien encabezaba un operativo cuando personal militar detectó a una célula armada sobre la vialidad principal de la localidad, frente a la plazuela, la iglesia y a unos metros de las oficinas de la sindicatura.