Riesgos por disparos al aire

El peligro de las balas perdidas: Llaman a recibir el año sin disparos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alerta sobre el peligro de detonar armas de fuego durante el fin de año; llaman a denunciar de forma anónima actos que vulneren la seguridad y la vida en las colonias
29/12/2025 16:26
Más allá de una práctica arraigada en algunas celebraciones, la realización de disparos al aire durante el Año Nuevo representa un riesgo directo para la vida de terceros. Ante la cercanía de estas fechas, autoridades y ciudadanía reiteran el llamado a erradicar esta conducta que, cada año, deja incidentes y víctimas en distintos puntos de Sinaloa.

Como parte de estas acciones de prevención, se impulsa la campaña “¡Celebra sin disparar!”, con la intención de concientizar a la población, principalmente a través de redes sociales, sobre las consecuencias irreparables que puede generar esta práctica. Las autoridades recordaron que la portación y el uso ilegal de armas de fuego constituyen delitos del fuero federal.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a reportar detonaciones a los números 089 de denuncia anónima y 9-1-1 de emergencias, con el fin de prevenir lesiones por proyectiles perdidos y daños al patrimonio.

