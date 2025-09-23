$!Elemento de la PEP herido tras agresión armada en bulevares Jesús Kumate, Culiacán

CULIACÁN. _ Un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido la tarde de este martes en el cruce de los bulevares Jesús Kumate y Canal el 7, en el sector surponiente de la ciudad.

El agente, identificado extraoficialmente como José “N.”, adscrito a la Dirección de Servicios de Protección de la PEP, fue trasladado en un vehículo particular a un hospital privado para recibir atención médica.

En el lugar se observó una camioneta Jeep Cherokee blanca de modelo reciente con varios impactos de bala en la carrocería, ubicada en el estacionamiento del hospital privado.