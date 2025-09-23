$!Elemento de la PEP herido tras agresión armada en bulevares Jesús Kumate, Culiacán

CULIACÁN. _ Un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido la tarde de este martes en el cruce de los bulevares Jesús Kumate y Canal el 7, en el sector surponiente de la ciudad.
El agente, identificado extraoficialmente como José “N.”, adscrito a la Dirección de Servicios de Protección de la PEP, fue trasladado en un vehículo particular a un hospital privado para recibir atención médica.
En el lugar se observó una camioneta Jeep Cherokee blanca de modelo reciente con varios impactos de bala en la carrocería, ubicada en el estacionamiento del hospital privado.
Hasta el momento, no se ha confirmado si hay más personas lesionadas a consecuencia del ataque.
El reporte llegó al número de emergencias 911 minutos antes de las 14:00 horas, cuando testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Según información preliminar, los agresores viajaban en un vehículo y dispararon contra la víctima mientras esta circulaba en una unidad particular.
Además, un camión de pasajeros que transitaba por el área resultó con daños por impactos de bala, sin que se reportaran pasajeros lesionados.
Las autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres esparcidos sobre el asfalto, lo que evidencia la intensidad del ataque. Por ello, la vialidad fue cerrada temporalmente para permitir las labores periciales.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar, acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.