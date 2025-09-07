$!Elementos de la Guardia Nacional se enfrentan contra civiles armados en Mazatlán

Un enfrentamiento de efectivos de la Guardia Nacional contra civiles armados en el fraccionamiento Real Pacífico, dejó saldo de dos detenidos, uno de ellos herido y dos vehículos asegurados.
El enfrentamiento se registró a las 21:15 horas, a un costado de la parroquia La Santísima Trinidad ubicada en la esquina del bulevar Real Pacífico y la calle Los Pulpos en el fraccionamiento Real Pacífico.
Ráfagas de armas de alto poder alteraron la tranquilidad de los moradores del mencionado sector; trascendió que elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por civiles armados que se vieron descubiertos por las fuerzas federales, tras unos minutos de estruendosas ráfagas de armas de fuego, presuntamente fueron detenidos dos civiles armados, uno de ellos quedó lesionado al interior de un Jeep Rubicón de color blanco y otro más que conducía una camioneta Acura.
Agentes de la Guardia Nacional a bordo de una veintena de patrullas se sumaron al apoyo de sus compañeros y confirmaron un perímetro de seguridad en dos cuadras a la redonda.
El herido fue atendido y estabilizado en el lugar por personal médico de la corporación y fue trasladado junto con su compañero, armas y los vehículos incautados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Mazatlán.