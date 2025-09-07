$!Elementos de la Guardia Nacional se enfrentan contra civiles armados en Mazatlán

Un enfrentamiento de efectivos de la Guardia Nacional contra civiles armados en el fraccionamiento Real Pacífico, dejó saldo de dos detenidos, uno de ellos herido y dos vehículos asegurados.

El enfrentamiento se registró a las 21:15 horas, a un costado de la parroquia La Santísima Trinidad ubicada en la esquina del bulevar Real Pacífico y la calle Los Pulpos en el fraccionamiento Real Pacífico.