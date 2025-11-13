Seguridad
|
Violencia

Elementos de la Marina resultan heridos tras enfrentamiento en Escuinapa

Según los reportes, los hechos se registrarían cerca de la zona de la Presa el Peñón
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/11/2025 14:23
13/11/2025 14:23

Otro enfrentamiento armado se registro este jueves en las inmediaciones de Escuinapa entre integrantes de la delincuencia organizada y fuerzas de seguridad, dejando cuatro oficiales heridos.

Según la información preliminar, en el lugar cuatro elementos de la Secretaría de Marina habrían quedado heridos en el enfrentamiento.

Tras los hechos, fuerzas federales mantienen bajo resguardo las instalaciones del Hospital IMSS Bienestar, en donde se estaría dando atención médica a los militares, de los cuales se reporta que uno estaría en situación delicada.

Las diferentes corporaciones mantienen un operativo en la zona.

#Secretaría de Marina
#Delincuencia Organizada
#Enfrentamiento
#Inseguridad
#Operativo
#Escuinapa
