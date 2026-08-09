$!Elementos de Marina hallan cuerpo desmembrado cerca del panteón de El Habal, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante un reconocimiento terrestre, elementos de Infantería de Marina localizaron el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de un contenedor de plástico.
El hallazgo del cadaver cercenado se reportó a las 20:30 horas, indicando las cercanías al Panteón de El Habal, sobre la calle Benito Juárez casi esquina con la calle Álvaro Obregón.
Elementos de la Marina descubrieron una jaba de plástico a media calle y al acercarse se percataron que contenía el cuerpo desmembrado de un hombre.
De inmediato acordonaron la zona y bloquearon el paso por la calle Benito Juárez, además los elementos federales se despegaron para resguardar el perímetro.
Peritos de la Fiscalía General del Estado fueron alertados del hallazgo y se trasladaron al lugar, para el levantamiento de las evidencias correspondientes.
El cadáver mutilado fue trasladado a las Instalaciones del Servicio Médico Forense.