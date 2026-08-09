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Violencia

Elementos de Marina hallan cuerpo desmembrado cerca del panteón de El Habal, al norte de Mazatlán

El cuerpo fue localizado en las cercanías al panteón de El Habal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/08/2026 22:29
09/08/2026 22:29

MAZATLÁN._ Durante un reconocimiento terrestre, elementos de Infantería de Marina localizaron el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de un contenedor de plástico.

El hallazgo del cadaver cercenado se reportó a las 20:30 horas, indicando las cercanías al Panteón de El Habal, sobre la calle Benito Juárez casi esquina con la calle Álvaro Obregón.

Elementos de la Marina descubrieron una jaba de plástico a media calle y al acercarse se percataron que contenía el cuerpo desmembrado de un hombre.

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De inmediato acordonaron la zona y bloquearon el paso por la calle Benito Juárez, además los elementos federales se despegaron para resguardar el perímetro.

Peritos de la Fiscalía General del Estado fueron alertados del hallazgo y se trasladaron al lugar, para el levantamiento de las evidencias correspondientes.

El cadáver mutilado fue trasladado a las Instalaciones del Servicio Médico Forense.

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