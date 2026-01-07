$!Elementos de Marina rescatan a tripulantes de yate averiado frente a la costa de Mazatlán

Este miércoles, dos turistas estadounidenses fueron auxiliados por elementos de la Marina, luego de que su yate se averió y quedaron a la deriva en el mar.

Esta acción se llevó cabo en funciones de la Guardia Costera, por conducto de la Cuarta Región Naval, tras recibir una llamada de Capitanía de Puerto reportando que el yate de nombre “Tranquilo”, se encontraba sin propulsión y a la deriva con dos tripulantes a bordo de origen estadounidense.