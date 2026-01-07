$!Elementos de Marina rescatan a tripulantes de yate averiado frente a la costa de Mazatlán

Este miércoles, dos turistas estadounidenses fueron auxiliados por elementos de la Marina, luego de que su yate se averió y quedaron a la deriva en el mar.
Esta acción se llevó cabo en funciones de la Guardia Costera, por conducto de la Cuarta Región Naval, tras recibir una llamada de Capitanía de Puerto reportando que el yate de nombre “Tranquilo”, se encontraba sin propulsión y a la deriva con dos tripulantes a bordo de origen estadounidense.
Al recibir la alerta, se ordenó el zarpe de una embarcación de la Armada de México para brindar el apoyo necesario a los tripulantes del yate, los cuales fueron valorados y presentaron buen estado de salud, por lo que el apoyo consistió solamente en remolcar el yate hasta el embarcadero de la Marina de El Cid.
La Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos: 669 9100 552 y 669 1270 861, para atención de emergencias en la mar. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el número de contacto 800 627 4621 (800 MARINA 1).