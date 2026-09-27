$!Eliud pierde la vida tras chocar en su auto contra un poste en Charay, El Fuerte

EL FUERTE._ Un accidente automovilístico cobró la vida de un joven conductor la mañana de este domingo sobre la carretera estatal Los Mochis-San Blas, justo en el acceso a la sindicatura de Charay, perteneciente al municipio de El Fuerte.

Según los reportes preliminares emitidos por parte de las autoridades viales, el siniestro ocurrió cuando el conductor circulaba en dirección de norte a sur.

Al llegar al tramo correspondiente a la comunidad de Charay, el joven aparentemente perdió el control de la unidad por causas que aún se investigan, saliéndose de la cinta asfáltica para terminar impactándose de frente contra un poste de líneas telefónicas.