$!Eliud pierde la vida tras chocar en su auto contra un poste en Charay, El Fuerte

EL FUERTE._ Un accidente automovilístico cobró la vida de un joven conductor la mañana de este domingo sobre la carretera estatal Los Mochis-San Blas, justo en el acceso a la sindicatura de Charay, perteneciente al municipio de El Fuerte.
Según los reportes preliminares emitidos por parte de las autoridades viales, el siniestro ocurrió cuando el conductor circulaba en dirección de norte a sur.
Al llegar al tramo correspondiente a la comunidad de Charay, el joven aparentemente perdió el control de la unidad por causas que aún se investigan, saliéndose de la cinta asfáltica para terminar impactándose de frente contra un poste de líneas telefónicas.
En el lugar de los hechos, familiares y autoridades identificaron al fallecido como Eliud “N”, de 22 años, quien tenía su domicilio en la comunidad de La Genoveva, en el mismo municipio.
Tras el reporte del percance, elementos de Protección Civil de la base Charay y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron de inmediato al lugar. Sin embargo, al revisar al joven, confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de las severas lesiones sufridas en el impacto.
Agentes de la Policía de Tránsito Municipal de El Fuerte se encargaron de acordonar la zona y desviar el tráfico vehicular para preservar la escena.
Posteriormente, peritos e investigadores de la Vicefiscalía de la Zona Norte acudieron para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la mecánica exacta del accidente.
El cuerpo del joven fue trasladado a una casa funeraria ubicada en Los Mochis para realizarle la necropsia de ley y ser entregado posteriormente a sus familiares.