$!Embiste motociclista a perrito, el conductor sale lesionado y el lomito pierde la vida, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista resultó lesionado al embestir a un perrito en la carretera Internacional, en El Castillo, al sur de Mazatlán. El lomito perdió la vida.
De acuerdo con un reporte de Bomberos Veteranos Mazatlán, estación El Castillo, en su página de Facebook, los hechos ocurrieron este domingo.
De acuerdo a Bomberos, señalan que acudieron al reporte de un motociclista derrapado en carretera y que resultó lesionado tras chocar contra un perrito que de manera imprevista se atravesó.
El motociclista cayó de la unidad resultado lesionado, mientras que el perrito quedó muerto.
Al lugar acudió la Ambulancia av15 de Bomberos Veteranos de Mazatlán.