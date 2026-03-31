$!Emboscada en Escuinapa contra policías deja 4 agentes muertos y un herido

CULIACÁN._ Un grupo de civiles armados privó de la vida a cuatro agentes de la Policía Municipal de Escuinapa durante una agresión directa registrada la mañana de este martes en las inmediaciones de la sindicatura de Tecualilla.
Entre las víctimas se encuentra el subdirector operativo de la corporación, Esteban Gutiérrez Mazariegos, quien falleció en el sitio junto a los oficiales Luis “G”, Sergio “P” y Juan “R”.
De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando los elementos realizaban labores de patrullaje y fueron interceptados por sujetos armados entre las comunidades de San Miguel de la Atarjea y Tecualilla.
En el lugar quedó una patrulla oficial con múltiples impactos de arma de fuego y los cuatro agentes sin vida en su interior: el mando municipal su chofer y dos escoltas.
Una segunda unidad logró retirarse de la zona de riesgo con un quinto agente que presentó lesiones superficiales y fue reportado fuera de peligro.
Tras los reportes de la agresión, autoridades federales determinaron el cierre a la circulación de la carretera federal México 15 y la autopista Mazatlán-Tepic de manera indefinida.
El hecho movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, quienes desplegaron un operativo con unidades tácticas y un vehículo blindado.
El Alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, confirmó el fallecimiento del subdirector operativo y lamentó la pérdida de los agentes en cumplimiento de su deber.
“Andaban en operativo. Queríamos un saldo blanco y ya con este ataque tan artero, el saldo se nos hace muy rojo”, expresó el Presidente Municipal, quien llamó a la población a mantener la calma en las zonas de asueto.
El edil reconoció que el ataque impacta en el ánimo de la corporación policial y aseguró que se brindará acompañamiento a las familias de los elementos caídos.