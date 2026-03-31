$!Emboscada en Escuinapa contra policías deja 4 agentes muertos y un herido

CULIACÁN._ Un grupo de civiles armados privó de la vida a cuatro agentes de la Policía Municipal de Escuinapa durante una agresión directa registrada la mañana de este martes en las inmediaciones de la sindicatura de Tecualilla. Entre las víctimas se encuentra el subdirector operativo de la corporación, Esteban Gutiérrez Mazariegos, quien falleció en el sitio junto a los oficiales Luis “G”, Sergio “P” y Juan “R”.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando los elementos realizaban labores de patrullaje y fueron interceptados por sujetos armados entre las comunidades de San Miguel de la Atarjea y Tecualilla. En el lugar quedó una patrulla oficial con múltiples impactos de arma de fuego y los cuatro agentes sin vida en su interior: el mando municipal su chofer y dos escoltas.