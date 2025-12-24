$!Emiten Alerta Amber por la desaparición de dos niñas en Culiacán; se encontraban con su padre

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó los protocolos de búsqueda tras la desaparición de dos menores de edad en la capital del estado. Se trata de las hermanas Mia Isabella y María Roberta Balcázar Armenta, de 8 y 3 años de edad respectivamente, quienes fueron privadas de su entorno familiar desde el pasado viernes 19 de diciembre.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Alerta Amber, las niñas salieron de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Santa Fe en compañía de su padre. Desde ese momento, se desconoce su paradero actual.

La denuncia formal ante las autoridades fue interpuesta el 20 de diciembre para solicitar la colaboración de la ciudadanía. Las autoridades estatales consideran que la integridad de ambas menores se encuentra en riesgo, al poder ser víctimas de la comisión de un delito.

Mia Isabella, mide 1.27 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara y cabello largo lacio color castaño oscuro.