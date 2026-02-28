Seguridad

Emiten alerta de búsqueda por hermanas de 2 y 6 años extraviadas hace una semana en Culiacán

Ambas niñas, Anna Victoria y Rosse Marie, estaban en el fraccionamiento Villa Bonita en compañía de su padre, y desde el 17 de febrero se desconoce su paradero
Noroeste/Redacción |
28/02/2026 22:14

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró protocolos de búsqueda tras el reporte de extravío de las hermanas Anna Victoria y Rosse Marie Barocio Torres, vistas por última vez el pasado 17 de febrero en Culiacán.

Según el resumen de los hechos, ambas niñas estaban en el fraccionamiento Villa Bonita en compañía de su padre, y desde ese momento se desconoce su paradero.

Anna Victoria, de apenas 2 años, tiene una estatura aproximada de 1 metro, complexión delgada y tez morena clara.

Su cabello es corto, ondulado y de color castaño claro, mientras que sus ojos son grandes y de color café oscuro; cuenta con una boca chica, labios delgados y nariz chica. No se reportan señas particulares ni vestimenta detallada.

Por su parte, Rosse Marie, de 6 años, mide 1.20 metros, es de complexión delgada y tez morena clara.

Tiene cabello lacio, largo y de color castaño oscuro, así como ojos medianos de color café oscuro, boca chica, labios delgados, nariz chica; tampoco presenta señas particulares ni descripción de su vestimenta.

Cualquier información que ayude a su localización puede reportarse de manera confidencial a los números 800 890 90 92 o 667 715 55 88.

