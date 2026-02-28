$!Emiten alerta de búsqueda por hermanas de 2 y 6 años extraviadas hace una semana en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró protocolos de búsqueda tras el reporte de extravío de las hermanas Anna Victoria y Rosse Marie Barocio Torres, vistas por última vez el pasado 17 de febrero en Culiacán. Según el resumen de los hechos, ambas niñas estaban en el fraccionamiento Villa Bonita en compañía de su padre, y desde ese momento se desconoce su paradero.

Anna Victoria, de apenas 2 años, tiene una estatura aproximada de 1 metro, complexión delgada y tez morena clara. Su cabello es corto, ondulado y de color castaño claro, mientras que sus ojos son grandes y de color café oscuro; cuenta con una boca chica, labios delgados y nariz chica. No se reportan señas particulares ni vestimenta detallada.