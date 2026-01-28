$!Emiten alerta de búsqueda por Petra, desaparecida en Costa Rica, Culiacán

La Fiscalía General del Estado emitió una alerta de búsqueda bajo Protocolo Alba por la desaparición de Petra Dolores Marín en Culiacán.

De acuerdo con la ficha oficial, la mujer fue reportada como extraviada en la sindicatura de Costa Rica, al sur de la capital, sin ser localizada desde el pasado 26 de enero.

De 53 años de edad, al último conocimiento de su paradero vestía una blusa color morado, pantalón negro, falda de color azul con flores y sandalias verdes.