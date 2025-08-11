Emiten alerta por corrientes de resaca en playas de Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por medio del Escuadrón de Salvamento Acuático, alertó sobre riesgos en el mar y emitió recomendaciones para prevenir accidentes en zonas de playa.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del grupo Acuático informó que por factor oleaje que predomina en todas las áreas, la formación de corrientes de resaca serán constantes, situación por la cual habrá áreas con bandera roja, como son Cerritos, Pueblo Bonito y gran parte de la Avenida del Mar, el titular del área añadió que el resto de las zonas se mantendrá con bandera amarilla.

Con el objetivo de prevenir incidencias Espinoza Bastidas recomienda a los bañistas acatar indicaciones que emite el personal salvavidas, antes de ingresar al mar conozcan la zona, utilicen ropa adecuada y eviten entrar a nadar después de ingerir alimentos o bajo los influjos del alcohol, en este punto quien no acate las recomendaciones o se ponga en riesgo será detenido y turnado ante el juez cívico.

Entre las acciones preventivas el personal asignado a Playas reforzará recorridos de proximidad y recomendaciones e incluso de reubicación de personas que estén en zonas de riesgo.

Para cualquier llamado de alerta los números de emergencia estarán activos al igual que el personal de las áreas.