$!Emiten convocatoria para integrar la Policía Estatal de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió convocatoria para la ciudadanía interesada en unirse a las filas de la Policía Estatal Preventiva.
La dependencia detalló que otorgará una beca de 5 mil pesos mensuales, así como la cobertura de hospedaje, alimentación y equipo necesario durante la etapa de formación.
Una vez sumados a la corporación, se ofrece sueldo superior a 17 mil pesos mensuales, seguro de vida, vacaciones, aguinaldo, uniformes, viáticos, descuentos en algunos comercios y servicio médico a través del Issste.
Además, existe la posibilidad de continuar con estudios profesionales en la Universidad de la Policía.
Los requisitos que deben cubrir las y los interesados es tener entre 18 y 32 años, contar con certificado de preparatoria, cartilla militar liberada o en proceso de liberación, estatura mínima de 1.55 metros en hombres y 1.50 metros para mujeres, licencia de conducir vigente, gozar de buena salud, y ser de notoria buena conducta.
Para mayor información, pueden acudir a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva o comunicarse vía WhatsApp al número 6673-29-66-11, o al teléfono 6677-61-65-65, extensión 16611.