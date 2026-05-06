$!Emiten convocatoria para integrar la Policía Estatal de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió convocatoria para la ciudadanía interesada en unirse a las filas de la Policía Estatal Preventiva.

La dependencia detalló que otorgará una beca de 5 mil pesos mensuales, así como la cobertura de hospedaje, alimentación y equipo necesario durante la etapa de formación.

Una vez sumados a la corporación, se ofrece sueldo superior a 17 mil pesos mensuales, seguro de vida, vacaciones, aguinaldo, uniformes, viáticos, descuentos en algunos comercios y servicio médico a través del Issste.