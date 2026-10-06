$!Emiten ficha de búsqueda para Jacel Alberto, joven privado de la libertad en gasolinera de Culiacán

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió la ficha de búsqueda de Jacel Alberto Beltrán Peña, de 21 años, trabajador de una gasolinera que fue privado de la libertad por un grupo de sujetos armados la mañana del lunes 5 de octubre en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con la información oficial difundida por el organismo, Jacel Alberto fue visto por última vez alrededor de las 11:40 horas, en las inmediaciones del fraccionamiento Residencial Alameda, al norte de la capital sinaloense. Desde ese momento se desconoce su paradero.