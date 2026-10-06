$!Emiten ficha de búsqueda para Jacel Alberto, joven privado de la libertad en gasolinera de Culiacán

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió la ficha de búsqueda de Jacel Alberto Beltrán Peña, de 21 años, trabajador de una gasolinera que fue privado de la libertad por un grupo de sujetos armados la mañana del lunes 5 de octubre en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
De acuerdo con la información oficial difundida por el organismo, Jacel Alberto fue visto por última vez alrededor de las 11:40 horas, en las inmediaciones del fraccionamiento Residencial Alameda, al norte de la capital sinaloense. Desde ese momento se desconoce su paradero.
Al momento de su desaparición, el joven vestía una playera tipo polo negra con la leyenda “LEDO GAS”, pantalón tipo cargo color beige y tenis negros.
Como señas particulares, la ficha establece que mide aproximadamente 1.95 metros de estatura, es de complexión delgada y tez moreno claro, tiene cara ovalada, cabello rizado y ojos grandes color café oscuro. Además, porta tratamiento de ortodoncia con brackets y no cuenta con tatuajes visibles.
La emisión de la ficha formaliza la búsqueda del joven y solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita establecer su paradero. La Comisión Estatal de Búsqueda mantiene disponibles los teléfonos 667 184 1256 y el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx para recibir información.