$!Emiten ficha de búsqueda por María Celeste, desaparecida hace 7 meses en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado emitió ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba por la desaparición de María Celeste Ochoa Sánchez, extraviada hace 7 meses en Mazatlán.

De acuerdo con la ficha compartida, la última información sobre su paradero fue el pasado 4 de junio del 2025, sin embargo, fue hasta este 27 de enero que se presentó la denuncia del caso.

La joven, de 21 años de edad, fue vista por última ocasión en la colonia Infonavit Alarcón el pasado 4 de junio del 2025.