Empleado de la UAS muere tras 43 días hospitalizado por ataque armado en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Tras permanecer 43 días bajo observación médica especializada, Daniel Alejandro “S”, empleado de la Dirección de Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), falleció en un hospital a consecuencia de las heridas que sufrió en un atentado a balazos ocurrido el pasado 11 de mayo en el sector Centro de esta ciudad.

De acuerdo con los reportes e información recabada en el lugar, la víctima se encontraba de pie sobre la banqueta de la calle General Ángel Flores, justo frente a las instalaciones de la Dirección General de Extensión de la Cultura de la UAS. En ese momento, Daniel Alejandro “S” realizaba una llamada telefónica cuando fue abordado por la espalda por un civil armado, quien le disparó en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.