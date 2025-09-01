$!Emprenden persecución a balazos y detienen a un civil que recién había robado un vehículo en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución entre militares y un sujeto armado reportada durante la tarde de este lunes 1 de septiembre culminó con una detención y el aseguramiento de un vehículo en el sector de Ciudad Universitaria de Culiacán, frente al arco de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Se reporta que el capturado recién había robado la unidad vehicular.

El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas. Estudiantes de universidades y personas reportaron que durante el incidente se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Según informes, el hecho se desató luego de que un civil en posesión de un arma de fuego despojó un vehículo Nissan Versa blanco, sin embargo habría sido captado por elementos de la Guardia Nacional (GN), emprendiendo entonces la huida mientras lo seguían.

La persecución se habría registrado por algunas calles de la zona hasta terminar en el cruce de la calle Josefa Ortiz de Domínguez y la Calzada de las Américas, a pocos metros del Jardín Botánico y de la escuela preparatoria Emiliano Zapata de la UAS.