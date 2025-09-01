$!Emprenden persecución a balazos y detienen a un civil que recién había robado un vehículo en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución entre militares y un sujeto armado reportada durante la tarde de este lunes 1 de septiembre culminó con una detención y el aseguramiento de un vehículo en el sector de Ciudad Universitaria de Culiacán, frente al arco de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Se reporta que el capturado recién había robado la unidad vehicular.
El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas. Estudiantes de universidades y personas reportaron que durante el incidente se escucharon detonaciones de arma de fuego.
Según informes, el hecho se desató luego de que un civil en posesión de un arma de fuego despojó un vehículo Nissan Versa blanco, sin embargo habría sido captado por elementos de la Guardia Nacional (GN), emprendiendo entonces la huida mientras lo seguían.
La persecución se habría registrado por algunas calles de la zona hasta terminar en el cruce de la calle Josefa Ortiz de Domínguez y la Calzada de las Américas, a pocos metros del Jardín Botánico y de la escuela preparatoria Emiliano Zapata de la UAS.
En el punto, los efectivos detuvieron el vehículo y capturaron al conductor, el cual se trata de un hombre joven. El detenido quedó bajo custodia y fue subido a una de las patrullas para ser entregado a la autoridad competente.
Mientras tanto, el personal castrense se encargó de asegurar un área de varios metros cuadrados, en donde quedó la unidad decomisada. Cabe señalar que el automóvil no presentó impactos de bala en su carrocería a pesar de que reportaron disparos, sin embargo se presume que en su interior habría armamento resguardado.
El aseguramiento de la zona generó una congestión vehicular importante, incluso hasta llegar al Malecón Viejo y otras calles del sector, donde las autoridades se posicionaron para cerrar el paso de los automovilistas y transeúntes.
Tras unos minutos, elementos de la Guardia Nacional llevaron consigo un contenedor de gasolina y depositaron el líquido en el tanque de la unidad confiscada, pues se refiere que se le había acabado el combustible durante la persecución y que esa habría sido una de las razones por la cual el capturado detuvo su marcha.
Después de ello, los efectivos ingresaron al mismo vehículo y lo condujeron por su propia cuenta para llevarlo ante la institución que corresponde.
Se reporta de manera extraoficial que durante la persecución una persona resultó herida, no obstante se desconoce si se trata del detenido o de otra ajena al caso.