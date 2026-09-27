$!En ataques simultáneos, balean casas en las colonias Díaz Ordaz y Progreso, en Culiacán

La tarde de este domingo 27 de septiembre se reportaron de manera simultánea dos ataques a balazos contra dos casas ubicadas en las colonias Díaz Ordaz y Progreso, en Culiacán.
En ambos casos los reportes de disparos de arma de fuego se emitieron a las corporaciones de seguridad cerca de las 17:50 horas.
En el caso de la colonia Díaz Ordaz, la vivienda afectada se encuentra sobre la calle Sebastián Allende, entre la avenida Joaquín Berlanga y la calle Ciro Ceballos, justo donde hace 10 días fue asesinado a balazos un joven de 19 años identificado como Ovier de Jesús.
Por este caso, las autoridades confirmaron que tuvo orificios por impactos de bala en la fachada.
En tanto, la casa baleada de la colonia Progreso está localizada por la avenida Bellavista, entre los bulevares Alfa y Las Torres.
Dicho inmueble también resultó con daños en la estructura de la fachada, además de ventanas y puertas.
En ninguno de los dos eventos se reportaron personas fallecidas o lesionadas, ni la localización o características de los presuntos responsables.
Mientras, corporaciones de seguridad acordonaron ambas escenas para dejarlas a disposición de Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.