$!En ataques simultáneos, balean casas en las colonias Díaz Ordaz y Progreso, en Culiacán

La tarde de este domingo 27 de septiembre se reportaron de manera simultánea dos ataques a balazos contra dos casas ubicadas en las colonias Díaz Ordaz y Progreso, en Culiacán.

En ambos casos los reportes de disparos de arma de fuego se emitieron a las corporaciones de seguridad cerca de las 17:50 horas.

En el caso de la colonia Díaz Ordaz, la vivienda afectada se encuentra sobre la calle Sebastián Allende, entre la avenida Joaquín Berlanga y la calle Ciro Ceballos, justo donde hace 10 días fue asesinado a balazos un joven de 19 años identificado como Ovier de Jesús.