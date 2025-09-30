En Concordia buscan Manuela; desapareció el 28 de septiembre

CONCORDIA._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Manuela Ramos Garay, de 45 años, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Concordia.

De acuerdo con la denuncia, la mujer fue vista por última vez el 28 de septiembre en la colonia Las Granjas y desde entonces se desconoce su paradero. La autoridad informó que al momento de su desaparición vestía short negro, blusa de resaque y huaraches color rosa.

La FGE señaló que la integridad de Manuela pudiera encontrarse en riesgo, ya que no se descarta que sea víctima de un delito, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a ubicarla.

La FGE pide a la ciudadanía que, en caso de tener información sobre su paradero, la proporcione a los números de Alerta Amber: (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.