Seguridad
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Droga asegurada

En cubeta y a la vista: Ejército asegura 6 kilos de goma de opio en calles de Culiacán

Efectivos militares localizaron una cubeta con seis kilogramos de goma de opio durante recorridos de vigilancia en la colonia Las Brisas; el narcótico fue puesto a disposición de la autoridad federal
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/04/2026 12:18
23/04/2026 12:18

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron seis kilogramos de goma de opio ocultos en una cubeta, durante un despliegue de seguridad en la colonia Las Brisas, al norte de la ciudad.

El hallazgo ocurrió cuando los efectivos realizaban recorridos en el sector y detectaron el recipiente en aparente estado de abandono sobre un camino de terracería.

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Al inspeccionar el interior del balde blanco, los militares encontraron dos bolsas de plástico transparente y un paquete encintado que contenía un producto de color café con las características de la citada droga.

El material asegurado fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades federales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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