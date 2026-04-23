$!En cubeta y a la vista: Ejército asegura 6 kilos de goma de opio en calles de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron seis kilogramos de goma de opio ocultos en una cubeta, durante un despliegue de seguridad en la colonia Las Brisas, al norte de la ciudad.
El hallazgo ocurrió cuando los efectivos realizaban recorridos en el sector y detectaron el recipiente en aparente estado de abandono sobre un camino de terracería.
Al inspeccionar el interior del balde blanco, los militares encontraron dos bolsas de plástico transparente y un paquete encintado que contenía un producto de color café con las características de la citada droga.
El material asegurado fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades federales para el inicio de las investigaciones correspondientes.