En Culiacán, 21 personas permanecen hospitalizadas por heridas de bala tras hechos violentos

CULIACÁN. _ Un total de 21 personas con heridas por proyectil de arma de fuego permanecen hospitalizadas en Culiacán, informó el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo. Todos se encuentran bajo resguardo, en cumplimiento del nuevo protocolo de seguridad implementado por el Gobierno del Estado.

“Son 21 los que están hospitalizados ahorita y que están con resguardo y todas las condiciones, con el nuevo protocolo que se estableció por indicaciones del gobernador”, señaló el funcionario.

González Galindo detalló que la mayoría de los pacientes son jóvenes, con edades que oscilan entre los 19 y 35 años. Además, indicó que se les brinda atención médica integral y medidas especiales de protección.

“Ahorita estamos concentrando a los pacientes y dándoles atención tanto médica de calidad como en temas de seguridad”, agregó.

El refuerzo en la vigilancia hospitalaria se da tras una serie de hechos violentos ocurridos a finales de agosto, que incluyeron un ataque armado al Hospital Civil de Culiacán y homicidios dentro del Hospital General y un hospital privado de la ciudad.

En respuesta, la Secretaría de Salud acordó, en conjunto con autoridades militares, de seguridad pública y representantes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, la aplicación de un nuevo protocolo para el ingreso de personas heridas por arma de fuego. Este protocolo contempla la notificación inmediata a las corporaciones policiacas y la implementación de filtros de seguridad en los hospitales.

El personal médico deberá portar bata, gafete y pasar por detectores de metales, como parte de las nuevas medidas de control para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores y visitantes.